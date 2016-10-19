В Днепре полиция расследует избиение бойца АТО

По данным ведомства, производство открыли по статье 121 Уголовного кодекса Украины «нанесение тяжких телесных повреждений», пишет Радио Свобода.

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Как отмечают силовики, инцидент произошел вечером 18 октября в кафе на улице Мечникова, после прибытия на место происшествия правоохранители обнаружили группу из трех лиц, которые подали заявление о том, что их избили неизвестные.

«Конфликт начался из-за того, что граждане сделали замечание работникам кафе относительно того, что в помещении транслировались российские телеканалы. Нападающие, которые находились в очереди, вступили в конфликт, все они вышли на улицу, где нападающие с еще большим количеством людей избили потерпевших. Один из них все еще в больнице», – сообщили в полиции и добавили, что личности нападавших устанавливаются.

В то же время один из участников конфликта, боец АТО Дмитрий Антонов рассказал, что он вместе с товарищами, зайдя в кафе, заметили телевизор, где был включен телеканал «Россия 1». Как отметил боец, мужчины попросили персонал кафе переключить канал, и это вызвало возмущение группы посетителей.

Как говорит Антонов, группа из 8-ми мужчин «пригласила» бойцов на улицу, где и произошла драка. Один из мужчин потерял сознание и был доставлен в больницу имени Мечникова. Сам боец, получив сотрясение мозга, добрался до военного госпиталя, где ему назначили лечение в стационаре.

В то же время в администрации кафе, где произошел конфликт, в комментарии Радио Свобода в среду отметили, что в заведении действительно транслировалась одна из передач канала «Россия 1» – юмористическое шоу, в котором «не было никакой антиукраинской пропаганды, никаких российских телеведущих, которые занимаются пропагандой». В администрации также сообщили, что «посетители, которые пришли впервые, просили переключить канал в грубой форме».