На Закарпатье пьяный священник сбил насмерть трех женщин (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области.

"Водитель, двигаясь в направлении Виноградово, не справился с управлением и совершил наезд на трех женщин-пешеходов, которые шли в попутном с автомобилем направлении. Виновником ДТП оказался 78-летний местный священнослужитель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавшие – 63-летняя, 76-летняя и 51-летняя местные жительницы - от полученных травм скончались на месте.

Водителя, который совершил смертельное ДТП, проверили на состояние алкогольного опьянения. В крови был обнаружен алкоголь.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.