Во Львовской области водитель "Лады" погиб в результате столкновения с "Богданом"

14:32, 18 октября 2016
Происшествия
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Во Львовской области водитель легковушки погиб в результате аварии на трассе "Киев-Чоп".

33-річний водій легковика загинув / Фото УНІАН

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября в 19:40 вблизи села Гамалеевка Пустомытовского района, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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По предварительным данным, 33-летний житель города Винники, управляя автомобилем ВАЗ-2108, выехал на встречную полосу движения где столкнулся с маршрутным автобусом "Богдан" под управлением 54-летнего жителя Каменка-Бугского района.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2108 от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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