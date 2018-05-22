В Одессе активисты забросали яйцами офис компании по продаже криптовалют (видео)

Пикетчики назвали предпринимателей сепаратистами, потому что недавно один из бизнесменов на Куликовом поле публично оскорбил патриотов.

В Одессе активисты забросали яйцами и помидорами офис «Украинской национальной блокчейн ассоциации», которая занимается продажей криптовалют.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня более 50 человек прибыли к офису бизнесмена Романа Купера, расположенному по Фонтанской дороге 16/8. Это, в частности, представители общественной организации «Совет общественной безопасности» и пр. Они заявили, что Купер якобы является сепаратистом и потребовали, чтобы он покинул Одессу и Украину.

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Офисные работники забаррикадировались изнутри, их поддерживают сотрудники частной охранной фирмы. По некоторым данным, конфликт связан якобы с тем, что руководитель Совета общественной безопасности Марк Гордиенко требовал у Купера 50 тыс. долл. для нужд АТО, но получил отказ.

Стороны разделяет большое количество правоохранителей.

Активисты периодически предпринимают попытки штурмовать офис, бросают яйца, помидоры, муку, иногда летят камни, кто-то применил слезоточивый газ.

Также поврежден автомобиль охранной компании – порезаны шины, разбиты стекла.

В полиции утверждают, что обеспечивает охрану общественного порядка на месте конфликта между группами лиц, который сейчас происходит на Фонтанской дороге.

К мероприятию привлечены следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, полицейские из группы превентивной коммуникации – так называемые переговорщики, работники патрульной полиции и бойцы батальона полиции специального назначения.

«Правоохранители принимают меры по недопущению столкновения между участниками события. Причины конфликта устанавливаются», - заявили в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции.

Отмечается, что правовая оценка действиям обеих сторон будет дана после установления причин и обстоятельств инцидента.

По некоторым данным, уже есть задержанные активисты, один из которых попал в глаз яйцом полицейскому.

Троих участников блокады офиса по продаже криптовалют доставили в полицию.

«Они будут привлечены к административной ответственности по ст. 173 КУоАП. Также решается вопрос о квалификации указанного события по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в отделе.

Также отмечается, что позднее, для недопущения нарастания агрессии со стороны участников одной из сторон конфликта, полицейскими были приняты меры по вывозу с места происшествия гражданина Купера, к которому прибывшие имели больше всего претензий. Благодаря этому инцидент был исчерпан, конфликтующие с места происшествия разошлись.

В рамках начатого уголовного производства проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как отметил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, по предварительным данным, своей акцией протестующие хотели привлечь внимание общества сомнительной и противоправной, по их мнению, деятельности финансового учреждения.

«Впоследствии возник конфликт с частным охранным агентством, охранявшим заведение. Правоохранители вынуждены были вмешаться в ход событий и обеспечить охрану общественного порядка и неприкосновенности частной собственности, для чего был задействован спецназ полиции», - сообщил Форостяк.

По мнению активистов, «массированный обстрел учреждения» продуктами питания должен привлечь внимание общества и правоохранительных органов к вопросам, которые они поднимают.