Похоже, критики были правы, когда нахваливали экранизацию The Last of Us. Пользователям первый эпизод шоу тоже очень понравился. Зрители поставили сериалу почти максимальные оценки.

На Rotten Tomatoes рейтинг свежести составил 96%. У критиков он на 3% больше, и это редкий случай, когда мнения настолько совпали. Похожая ситуация наблюдается на iMDB. Сериал в целом получил 9,6 балла из 10 после 9,8 тысячи пользовательских отзывов. Похожая статистика наблюдается и на странице первой серии: 9,5 балла на основе 6,7 тысячи рецензий.

Любопытно, что девушкам экранизация The Last of Us нравится немножко больше. Они в среднем ставят 9,8 балла, а мужчины — 9,6. В социальных сетях тоже наблюдается высокий интерес к сериалу. Многие из пользователей Twitter уже заявили, что первый эпизод довел их до слез.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

