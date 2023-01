Шоу всецело опирается на первоисточник.

Сегодня, 10 января, спал запрет на публикацию обзоров сериала The Last of Us от Sony и HBO. Западные критики остались довольные шоу и назвали его превосходной адаптацией.

На Metacritic картина имеет 83 балла после 18 рецензий. Только одно издание поставило среднюю оценку, а все остальные — выше 7. Критикам понравилось, что сериал всецело наследует игру. Он верен первоисточнику в плане атмосферы, вселенной, сюжета и прочих элементов. Отдельные кадры и вовсе полностью повторяют фрагменты из экшена Naughty Dog.

По мнению отдельных журналистов, сериал The Last of Us отлично ощущается и в отрыве от игры. Это превосходная телевизионная драма, которая способна увлечь зрителей. Выдержки из мнений отдельных изданий присутствуют ниже.

Radio Times (5 из 5): "The Last of Us — лучшая экранизация видеоигры всех времен, а также фантастическая телевизионная драма в своем роде. Если вы раздумываете над тем, стоит ли ее смотреть, сделайте себе одолжение и приступайте к просмотру как можно скорее".

The Telegraph (4 из 5): "Девять серий сериала кажутся немного длинными, даже если они усечены по сравнению с исходным материалом. Но по своему масштабу, изображению ужаса и правдоподобному видению дружбы в катастрофе, The Last of Us — это редкое телевизионное произведение: адаптация, которая заставляет вас броситься играть в игру".

Slant (2 из 5): "В конце концов, вычеркнув геймплей из яркой жанровой игры, приправленной кинематографическими и телевизионными тропами, сериал в итоге становится по большей части именно последним: одна плоть без костей".

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу выйдет 15 января на HBO Max.

