В книжке объяснили, почему ведьмаки перестали проводить Испытание травами.

Нарративный директор CD Projekt RED Филипп Вебер подтвердил, что события новой книги "Перекрёсток воронов" Анджея Сапковского повлияют на "Ведьмак 4".

Он отметил, что точные детали пока раскрывать нельзя, но ключевые моменты романа уже учитываются в разработке истории Цири. При этом Вебер сам ещё не читал книгу, однако, "по требованиям работы" знает главные сюжетные моменты, которые учтут в игре.

Вебер также напомнил, что CD Projekt RED не впервые использует новые материалы Сапковского. Во время работы над "Ведьмак 3" компания старалась интегрировать элементы из романа "Сезон гроз".

Видео дня

В "Перекрёстке воронов" раскрывается, что травы для Испытания травами со временем портятся, снижая шансы на успех, а испытания прекратились, потому что маги больше не хотели подвергать детей опасному процессу. Кроме того, уточняется, что Геральт значительно моложе, чем считалось ранее.

Эти элементы напрямую влияют на сюжет "Ведьмак 4". Цири проходит через мутации, а мир наполняется новыми монстрами после второго Сопряжения сфер.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED продолжает увеличивать штат разработчиков "Ведьмак 4" и Cyberpunk 2. За последние полгода компания наняла более 40 новых сотрудников.

Вас также могут заинтересовать новости: