Релиз книги произойдёт в первый день зимы.

Следующая книга в литературной саге "Ведьмака" получила название "Перекрёсток воронов". В этот раз Анджей Сапковский решил рассказать историю молодости Геральта из Ривии.

Описание книги рассказывает о Геральте как об идеалисте, который вооружившись двумя мечами идёт спасать всех слабых и угнетённых. Но столкнувшись с реальностью, его идеалы не выдерживают, и он постепенно становится тем Белым Волком, которого мы знаем из основной саги.

Вооружённый двумя руническими мечами, Геральт сражается с монстрами, спасает невинных девиц и помогает несчастным влюблённым. Он старается всегда и везде следовать неписанному кодексу ведьмачьего цеха, который ему передали учителя и наставники. Но, как обычно, жизнь полна разочарований, поэтому иногда юношеский идеализм сталкивается с реальностью.

Сапковский закончил писать книгу ещё в августе, пролог книги сегодня опубликовали в польском журнале Nowa Fantastyka. Полноценный бумажный релиз состоится 29 ноября, на электронные читалки "Перекрёсток воронов" заглянет уже 1 декабря. Но всё это разумеется на польском, переводы появятся уже в следующем году.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что ключевые разработчики The Witcher 3: Wild Hunt сейчас работают над новой Fable. Журналисту Windows Central удалось посмотреть на альфа-билд игры и она очень напоминает приключения Геральта из Ривии.

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