CD Projekt RED продолжает увеличивать штат разработчиков 'Ведьмак 4' и Cyberpunk 2

За последние полгода компания наняла более 40 новых сотрудников.

CD Projekt RED продолжает наращивает силы для своих будущих проектов. В первой половине 2025 года компания сообщила, что команды разработки "Ведьмак 4" и Cyberpunk 2 продолжают расширяться, и к концу года ожидается дальнейший постепенный рост.

Как компания сообщила в новом отчёте, на конец июля в команде The Witcher 4 работало 444 человека, тогда как в апреле их было 422. Для Cyberpunk 2 рост оказался сопоставимым: с 96 сотрудников в конце апреля до 116 в конце июля.

Сейчас "Ведьмак 4" считается проектом в наиболее продвинутой стадии разработки, а Cyberpunk 2 идёт вторым по очередности. При этом CD Projekt увеличила численность всех своих команд - совместно их насчитывается почти 800 человек.

Для сравнения, команда "Ведьмак 3" насчитывала около 240 человек, а примерно за полгода до релиза над Cyberpunk 2077 работало около 400 сотрудников.

Несмотря на активное расширение, релизы обоих проектов пока остаются далекими. "Ведьмак 4" может выйти в 2027 году или позже, а Cyberpunk 2, судя по прошлым срокам разработки студии, стоит ожидать не раньше конца 2030 года.

Ранее мы рассказывали, что благодаря "Ведьмак 4" CD Projekt RED стала одной из самых дорогих компаний в Европе. Как сообщает Bloomberg, инвесторы уверены в невероятном успехе проекта.

