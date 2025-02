Разработчики практически с нуля пересобрали игру на оригинальном движке.

В Steam вышел второй сборник ремастеров оригинальных частей Tomb Raider. В этот раз обновили The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness.

В The Last Revelation Лара Крофт отправляется в Египет, где случайно освобождает древнего бога Сета, что приводит к катастрофическим последствиям. Chronicles рассказывает о её прошлых приключениях, в то время как весь мир считает Лару погибшей. А в The Angel of Darkness героиня оказывается в бегах, обвинённая в убийстве, и сталкивается с мрачным заговором, связанным с мистическими артефактами.

При этом эти ремастеры - не просто переиздание, а глобальное обновление, в котором разработчики практически полностью переделали графику, но при этом сохранили оригинальный движок. Улучшены модели персонажей, текстуры, освещение и анимации, а также добавлена возможность переключаться между классическим и обновлённым визуальным стилем.

Геймплей остался верен оригиналу: акробатика, сложные головоломки, перестрелки и исследование древних руин сохранены в первозданном виде. В The Angel of Darkness переработано управление, чтобы сделать игру удобнее, а все три части теперь поддерживают современные разрешения и широкоформатные экраны.

В Steam Tomb Raider IV-VI Remastered можно приобрести за 600 гривен., в стоимость входят сразу 3 игры.

