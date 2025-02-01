В первую очередь игроки жалуются на технические проблемы.

Electronic Arts и Maxis наконец-то вернули The Sims и The Sims 2 на ПК, предложив официальную и легальную версию культовых игр для современных систем. Однако переиздание второй части оказалось не самым гладким, судя по отзывам в Steam, многие игроки столкнулись с техническими проблемами.

В новой версии The Sims 2 заявлена совместимость с Windows 10 и 11, поддержка широкоформатных разрешений и некоторые технические улучшения. Однако это не полноценный ремастер, и запуск игры на современных машинах не всегда проходит безупречно.

На данный момент у The Sims 2 в Steam смешанные отзывы. Часть негативных отзывов вызвана ошибочной информацией о наличии DRM-защиты Denuvo (на самом деле её нет), но главная проблема - частые вылеты. Многие игроки жалуются на нестабильность игры, и даже на стадии предварительного тестирования обновлённая версия страдала от таких же проблем.

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Пока неясно, насколько быстро EA исправит ситуацию, но многие фанаты ожидали от переиздания больше, чем просто минимальную адаптацию под современные системы.

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