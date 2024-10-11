Разработкой занимается студия Aspyr.

Студия Aspyr официально объявила о выпуске бандла Tomb Raider IV-VI Remastered, который включает обновлённые версии трёх игр о приключениях Лары Крофт. В состав сборника вошли:

Tomb Raider: The Last Revelation

В этой части Лара Крофт отправляется в Египет, где в ходе раскопок случайно освобождает древнего бога Сета. Теперь ей предстоит предотвратить наступление катастрофы, предсказанной в древних пророчествах.

Tomb Raider: Chronicles

После событий предыдущей игры Лара считается погибшей. Её друзья и коллеги собираются вместе, чтобы вспомнить её прошлые экспедиции, рассказывая истории о её неизвестных приключениях по всему миру.

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Лару обвиняют в преступлении, которого она не совершала. Скрываясь от правосудия, она оказывается втянутой в тёмный заговор, который грозит глобальными последствиями.

Разработчики обновили графику игр, добавили современные визуальные эффекты. При этом студия сохранила возможность переключиться на оригинальный стиль по нажатию одной кнопки, как это было в первом сборнике, который вышел в феврале этого года.

Релиз Tomb Raider IV-VI Remastered запланирован на 14 февраля 2025 года и состоится на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Предзаказы уже открыты, в Steam сборник можно приобрести за 540 гривен со скидкой в 10%.

Напомним, что кроме ремастеров Tomb Raider, студия Aspyr также занимается переизданием Legacy of Kain: Soul Reaver. Об этом стало известно из утечки базы данных PSN, а потом уже произошёл официальный анонс на State of Play.

О серии Tomb Raider

Tomb Raider - легендарная серия приключенческих игр, начавшаяся в 1996 году. Главная героиня, археолог и искательница приключений Лара Крофт, стала иконой игровой индустрии и символом сильного женского персонажа в видеоиграх. Серия известна сочетанием исследования древних руин, решения сложных головоломок и динамичного экшена.

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