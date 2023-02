В Steam появилась новая хитовая игра – продолжение знаменитого симулятора выживания

Речь о Sons Of The Forest, сиквеле The Forest.

После выхода Hogwarts Legacy самой ожидаемой игрой среди аудитории Steam стала Sons Of The Forest — симулятор выживания и продолжение The Forest. Поэтому не странно, что множество пользователей бросились изучать проект, как только появилась такая возможность. Их не остановил даже релиз в раннем доступе. Ажиотаж превысил все ожидания: Sons Of The Forest ворвалась в пятерку самых популярных игр в магазине Valve по суточному онлайну. На релизе в симуляторе выживания от Endnight Games одновременно развлекались почти 270 тысяч пользователей. Однако игра вышла 23 февраля, а это был четверг, будний день. В субботу рекорд удалось побить, причем с существенным отрывом. Онлайн в Sons Of The Forest в Steam на момент написания новости составлял более 410 тысяч человек и продолжал стремительно расти. Вероятнее всего, пик будет поставлен ближе к вечеру. Видео дня Симулятор выживания может достичь отметок 600-700 тысяч пользователей, которые одновременно находятся в игре. Для сравнения: в The Forest максимальный онлайн в Steam составил 76 226 человек. Показатель был зафиксирован примерно четыре месяца назад. Sons Of The Forest, несмотря на сырое техническое состояние, имеет 85% процентов положительных отзывов из общих 28 879 рецензий покупателей. Во время выхода проекта Steam даже перестал временно работать. Похоже, наплыв фанатов "положил" сервера магазина Valve. Sons Of The Forest — основные подробности Это симулятор выживания с элементами хоррора от студии Endnight Games и издательства Newnight. События игры разворачиваются на отдаленном острове, куда главный герой прибыл в поисках пропавшего миллиардера.

Мир Sons Of The Forest наполнен различными опасностями. В процессе прохождения придется столкнуться с каннибалами и сверхъестественными явлениями.

Чтобы выжить, игрокам понадобится изучать огромный открытый мир с лесами, пещерами и реками, добывать ресурсы, строить укрытия, создавать оружие и инструменты. Делать это можно в одиночку или в кооперативе с друзьями.

