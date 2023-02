Сейчас пользователи сильнее всего хотят опробовать Sons Of The Forest.

До релиза Hogwarts Legacy именно свежая экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" возглавляла список самых ожидаемых игр среди огромного сообщества Steam. В результате проект показал впечатляющие продажи в сервисе Valve. А тем временем вакантное место лидера в рейтинге наиболее желаемых новинок заняла Sons Of The Forest.

Симулятор выживания от студии Endnight Games выйдет в раннем доступе Steam 23 февраля. Это будет продолжение The Forest, которая распространялась по аналогичной схеме в магазине Valve. Полная версия игры вышла в апреле 2018 года. А продажи первой части серии по состоянию на февраль 2023-го достигли отметки 5,3 миллиона копий. Такой огромный показатель, как для небольшого независимого проекта, объясняет повышенное внимание к Sons Of The Forest.

На второй позиции находится Starfield — экшен-RPG от Bethesda Game Studios, известной по The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout. Условная "бронза" в списке досталась Party Animals, духовному наследнику Gang Beasts про бои зверюшек. А замыкают первую пятерку Hollow Knight: Silksong и новичок в лице Dark and Darker, которая представляет собой сложный командный экшен с видом от первого лица и элементами PvE.

Десять самых ожидаемых игр в Steam

Sons Of The Forest; Starfield; Party Animals; Hollow Knight: Silksong; Dark and Darker; Manor Lords; S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl; Frostpunk 2; ARK 2; Atomic Heart.

