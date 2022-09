Почившему сотруднику Naughty Dog посвятили небольшую, но приятную пасхалку.

В The Last of Us Part I, ремейке первой части постапокалиптической серии, есть деталь, которая отсутствует в оригинале. Это плакат футболиста на стене в одном из домов. Вот только на постере изображен не вымышленный спортсмен, а реальный человек – почивший разработчик игры. Он не дожил до выхода проекта, и Naughty Dog решила посвятить бывшему сотруднику пасхалку.

Об этом рассказал аниматор Роберт Моррисон из Bend Studio на персональном аккаунте в Twitter.

"Мне трудно писать об этом. Но это нечто очень особенное. Дэниел был продюсером в Visual Arts. Он скончался во время разработки игры. Naughty Dog увековечила его здесь [в The Last of Us Part I]. Он был замечательным человеком. Пожалуйста, поделитесь с нами [отсылкой], чтобы люди узнали его имя", — написал Моррисон.

В ответе одному из пользователей аниматор рассказал, где спрятана пасхалка. Ее можно обнаружить во время миссии с поисками Элли в фермерском доме с лошадьми, который принадлежит Томми.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

