Игра стала лучше выглядеть и звучать, но сюжет и геймплей остались прежними.

Недавно спал запрет на публикацию предварительных обзоров The Last of Us Part I, ремейка знаменитой постапокалиптической игры. Западные журналисты остались довольны проектом и поставили высокие оценки. Однако отдельные рецензенты отметили важную деталь.

На Metacritic The Last of Us Part I имеет 89 баллов от критиков после 99 обзоров. Журналистам понравилось обновление визуальной составляющей, искусственного интеллекта врагов, освещения и моделей персонажей. Отдельно подчеркивается звучание, которое Naughty Dog вывела на новый уровень.

Но в плане сюжета и геймплея The Last of Us Part I в точности повторяет оригинал, только теперь продается без мультиплеера. Джоэл стал немного более резвым, а оружие прибавило в весе за счет мелких изменений. И на этом новшества в игровом процессе заканчиваются. Так что отдельные рецензенты предложили подумать, стоит ли платить 70 долларов/евро (2290 гривен в Украине) за такой ремейк.

Выдержки из некоторых обзоров The Last of Us Part I

Inverse (10 из 10): "Незабываемые персонажи, высокие ставки, захватывающий экшен и безупречный темп делают The Last of Us Part I превосходным игровым опытом во всех возможных смыслах".

Metro GameCentral (8 из 10): "Совершенно бессмысленный ремейк одной из лучших игр последнего десятилетия, только с половиной содержимого [без мультиплеера — УНИАН] и по двойной цене".

Attack of the Fanboy (3 из 5) "С огромным ценником и меньшим количеством контента, чем в более чем приемлемом аналоге для PS4, The Last of Us Part 1 — это совершенно ненужный ремейк с великолепной графикой, которая только еще больше подчеркивает устаревший геймплей".

