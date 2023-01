Акция традиционно продлится в течение недели.

Epic Games продолжает радовать регулярными раздачами игр в своем магазине Epic Games Store. Сейчас все желающие пользователи могут посетить сервис и получить в подарок три проекта — First Class Trouble, Gamedec — Definitive Edition и Divine Knockout (DKO). Акция продлится до 19 января, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатным станет повествовательное приключение Epistory — Typing Chronicles.

Gamedec — это RPG от польской студии Anshar. События игры разворачиваются в Варшаве недалекого будущего. Технологии позволили людям всецело погружаться в виртуальные миры. Однако в них нередко происходят преступления, которые расследуют геймдеки. Пользователи перевоплотятся в одного из таких детективов, побывают в нескольких играх в рамках мира Gamedec и раскроют запутанные дела.

Геймплей в проекте сводится к исследованию местности и разговорам. Доступные варианты действий часто зависят от прокачки персонажа, которая в свою очередь определяется конкретными выборами игрока. Иногда на локациях присутствуют дополнительные механики, призванные разнообразить прохождение. От действий и решений пользователя зависит концовка Gamedec.

First Class Trouble — командная игра в духе Among Us от студии Invisible Walls и издательства Versus Evil. Главная цель в каждом матче — отключить центральную искусственно-интеллектуальную сеть круизного лайнера "Алитея". Для этого пользователям в роли пассажиров понадобится действовать сообща и координировать свои действия через голосовой чат.

Однако в команде всегда есть предатели — роботы-убийцы, которые замаскировались под людей. Они должны скрытно устранить других игроков и не позволить отключить ИИ.

Divine Knockout (DKO) — это файтинг с элементами платформера от Red Beard Games и Hi-Rez Studios. В проекте пользователи сражаются на разнообразных аренах в роли миловидных версий мифических богов. Игра включает несколько режимов, например, 3 на 3 и дуэли. У всех персонажей есть своим особенности, навыки и набор косметических предметов. А на каждой локации в Divine Knockout предусмотрена уникальная механика, которую предстоит освоить.

