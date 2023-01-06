На этот раз без блокбастеров.

После щедрых новогодних раздач Epic Games вернулась к традиционному графику еженедельных подарков в своем магазине Epic Games Store. Сейчас пользователи могут посетить сервис и добавить в личную библиотеку Kerbal Space Program и Shadow Tactics — Aiko's Choice. Акция продлится до 12 января, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатным станет командный многопользовательский проект First Class Trouble.

Подробнее об играх с раздачи в EGS

Kerbal Space Program — это симулятор строительства и запуска ракет от студии Squad и издательства Private Division. В игре необходимо возглавить космическую программу развитой инопланетной расы. Пользователям предстоит изучать множество технологий, строить ракеты из разнообразных деталей, тренировать экипажи и так далее.

Одной из центральных особенностей Kerbal Space Program стал реализм. Чтобы аппарат взлетел, игроки должны учитывать законы аэродинамики и орбитальной физики.

Видео дня

Shadow Tactics — Aiko's Choice — это самостоятельное дополнение к Shadow Tactics: Blades of the Shogun, одной из лучших тактик всех времен. В расширении студия Mimimi Games раскрыла историю куноити по имени Айко. Девушка должна вновь столкнуться со своим старым врагом, чтобы освободиться от призраков прошлого.

Геймплей в дополнении выполнен по канонам основной игры. Пользователи должны скрытно выполнять цели на обширных локациях. Для этого необходимо устранять или временно выводить из строя врагов с помощью комбинаций умений подконтрольных персонажей.

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