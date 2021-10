Получить PC Building Simulator можно с 7 по 14 октября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр. В период с 7 по 14 октября все желающие могут получить симулятор сборки компьютера – PC Building Simulator.

Забрать игру можно на странице акции.

Трейлер PC Building Simulator

В игре пользователь должен обучиться диагностике, ремонту и сборке компьютеров, чтобы в итоге создать собственный бизнес. Благодаря симуляции аппаратного и программного обеспечения можно собрать ПК из реальных лицензионных комплектующих.

PC Building Simulator на агрегаторе Metacritic получил 7,4 балла от пользователей, а также 94% положительных отзывов в Steam.

Через неделю в EGS будут отдавать бесплатно зомби-экшен Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, а также набор Epic для шутера Paladins.

Напомним, ранее в Epic Games Store отдавали бесплатно стратегию Europa Universalis IV, первую часть симулятора побега из тюрьмы The Escapists, знаменитую GTA V, приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence, железнодорожный симулятор Train Sim World и другие игры.

Автор: Сергей Коршунов