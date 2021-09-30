Europa Universalis IV / фото Paradox
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр. В этот раз пользователи сервиса могут получить бесплатно стратегию Europa Universalis IV.
Забрать игру в EGS можно с 30 сентября по 7 октября.
Трейлер Europa Universalis IV
Europa Universalis IV – подробней об игре
- Europa Universalis IV – это последняя часть серии от студии Paradox Interactive. Действия игры развиваются от позднего Средневековья (1444 год) до окончания раннего Нового времени (1821 год).
- Игрок может управлять любой страной, доступной на карте, вести торговлю, войны, заниматься дипломатией, колонизацией новых земель и многим другим.
Напомним, что ранее в Epic Games Store раздавали бесплатно первую часть симулятора побега из тюрьмы The Escapists, пошаговую стратегию Tharsis, приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence, железнодорожный симулятор Train Sim World и другие игры.