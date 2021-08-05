Акция продлится до 12 августа.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась новая еженедельная раздача игр. С 5 по 12 августа можно получить бесплатно инди-головоломку Minit и приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence.

Скачать обе игры все желающие могут на специальной странице в EGS.

Трейлер Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence – это игра в жанре приключенческого стелс-экшена, события которой разворачиваются в средневековой Франции. По сюжету в стране идет война, и бушует эпидемия чумы. Главные герои, 15-летняя Амиция и ее младший брат Гуго пытаются скрыться от инквизиции. Однако на их пути не только солдаты церкви, но и полчища чумных крыс.

На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 83 балла от критиков и 8,4 от игроков.

Трейлер Minit

Minit – это приключенческая головоломка, особенность которой в том, что каждый игровой сеанс здесь занимает шестьдесят секунд.

В отведенную минуту игрокам нужно успеть разгадать загадки и сразиться с врагами.

Через неделю в Epic Games Store будут отдавать бесплатно космический симулятор с ролевыми элементами Rebel Galaxy.

Автор: Сергей Коршунов