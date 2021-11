В файлах обновленной GTA: San Andreas нашли следы Hot Coffee.

Релиз сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, куда вошли улучшенные версии GTA III, Vice City и San Andreas, обернулся настоящей катастрофой. Графика в ремастерах оказалась весьма посредственной, но это наименьшая из проблем. Обновленные игры изобилуют багами и техническими недочетами, например, регулярными падениями кадровой частоты. Вдобавок ко всему Rockstar Games сделала Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на ПК временно недоступной. Проекты из комплекта нельзя ни купить, ни даже запустить, если они уже присутствуют в библиотеке.

Своё решение создатели частично объяснили в Twitter: "Rockstar Games Launcher теперь работает, но GTA: The Trilogy — The Definitive Edition недоступна для игры или покупки, поскольку мы удаляем файлы, непреднамеренно включенные в эти версии. Мы приносим извинения за перебои и надеемся, что в скором времени мы выложим правильные версии".

О каких именно файлах идет речь, Rockstar не сообщила. Однако на это намекают свежие находки датамайнеров. Они покопались в коде GTA: The Trilogy и обнаружили там список песен, которые якобы удалили из ремастеров из-за окончания лицензии, а также эротическую мини-игру Hot Coffee.

Подробнее о Hot Coffee

В ней показывается, как главный герой занимается сексом с женщинами. При этом пользователь становится непосредственным участником процесса и должен успевать нажимать нужные клавиши.

Мини-игра была и в файлах оригинальной GTA: San Andreas. Энтузиасты нашли способ ее разблокировать, после чего проект угодил в скандал.

Наверняка именно Hot Coffee стала причиной того, что GTA: The Trilogy — The Definitive Edition убрали с продажи на ПК.

Автор: Назар Степорук