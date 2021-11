Проблема возникла из-за особенностей движка Unreal Engine, на котором создавался сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Запуск обновленных GTA III, Vice City и San Andreas прошел не слишком успешно. Люди жалуются, что в сборнике Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, куда вошли улучшенные проекты, присутствует много багов и проблемы с оптимизацией. А на ПК в день релиза комплекта и вовсе не работали серверы. Пользователи, которые купили игры, даже не смогли их запустить. На додачу стало известно, что из GTA: The Trilogy вырезали часть читов.

Соответствующей информацией поделился продюсер Rockstar Games Рич Росадо в интервью изданию The Gamer. Руководитель рассказал, что улучшенные версии классических частей серии работают сразу на двух движках. Unreal Engine отвечает за рендеринг графики, а вся игровая логика выстроена на RenderWare из оригинальных проектов. В процессе производства GTA: The Trilogy создатели выяснили, что отдельные читы не сочетаются с UE, поэтому их пришлось удалить.

Правда, Rockstar Games попыталась компенсировать потерю. Она добавила новые коды, но какие именно, Рич Росадо не сообщил. Тем временем один из них уже нашел автор YouTube-канала GTA Series Videos. Чит делает головы всех персонажей большими.

Какие улучшения появились в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

На странице ремастеров в магазине Rockstar упоминаются изменения, которые получили обновленные игры. Первое из них — полностью переработанное освещение.

Второе — текстуры высокого разрешения и увеличенная дальность прорисовки.

Третье — улучшенное управление в стиле GTA V.

Автор: Назар Степорук