Обвинителями выступают 6 женщин, 3 мужчины и 2 профсоюза.

На этой неделе в уголовном суде французского города Бобиньи стартовал громкий процесс. На скамье подсудимых оказались трое бывших руководителей Ubisoft: бывший креативный директор Серж Аскоэ, экс-вице-президент по креативу Томми Франсуа и бывший геймдиректор Гийом Патрю.

Их обвиняют в моральных и сексуальных домогательствах, которые, по словам обвинителей, были системными в Ubisoft задолго до расследования 2020 года.

Слушания, запланированные на пять дней, проходят на основе заявлений 6 женщин, 3 мужчин и 2 профсоюзов. Все трое обвиняемых отрицают свою вину.

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Как сообщает Franceinfo, Франсуа унижал сотрудниц, обсуждал их внешность, а также неоднократно показывал порно в офисе. Кроме того, его обвиняют в попытке сексуального насилия, якобы он пытался поцеловать сотрудницу против её воли на корпоративе, пока её кто-то удерживал.

Аскоэ, помимо домогательств, обвиняют в расизме и исламофобии. По словам одной из сотрудниц-мусульманок, после терактов в Париже в 2015 году он спросил её, не собирается ли она присоединиться к ИГИЛ, а позже она обнаружила, что заставку на её рабочем компьютере кто-то сменил на изображения бутербродов с беконом.

Гийома Патрю обвиняют в запугивании и домогательствах. Он, как утверждают, швырял предметы в офисе, бил кулаками стены, рисовал свастику в блокноте сотрудницы прямо на встрече, а однажды даже поджёг бороду коллеге.

Как стало известно из аудита Ubisoft в 2020 году, чернокожих сотрудников обзывали расистскими словами, женщинам говорили, что их одежда - "приглашение к изнасилованию", а младших разработчиков мужчин буквально преследовали в офисе, превращая это в "игру", где пойманных ждали сексуальные домогательства.

Один из менеджеров вспоминал, как Аскоэ и Франсуа шлёпали друг друга перед дверьми HR-отдела и при этом кричали: "Харассмент!".

Франсуа и Патрю были уволены после расследования 2020 года, Аскоэ ушёл сам. В 2023 году все трое оказались под следствием парижской полиции. Компания пообещала изменить культуру, а глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что они многое сделали и могут гордиться собой. По его словам, виновные либо были уволены, либо переведены на индивидуальные планы коррекции.

Ранее мы рассказывали, что аутсорс-студия, работавшая над Assassin's Creed, годами издевалась над сотрудниками. Действия директоров Brandoville Studios привели к смерти новорождённого ребёнка.

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