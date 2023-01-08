Студия Naughty Dog объяснила, почему все еще полноценно не анонсировала свою следующую игру. Без показа проекта команда может свободно балансировать график и избегать переработок — одной из весомых проблем в индустрии.
Об этом рассказал соруководитель Naughty Dog и режиссер The Last of Us Нил Дракманн в интервью ComicBook. Он заявил: "Мы анонсировали Uncharted 4 и The Last of Us Part II заблаговременно, но это действительно вызвало некоторые проблемы с балансом между работой и личной жизнью, которые иногда возникали в студии. Немного отложив анонс, мы смогли больше поиграть с графиком, и теперь мы более осознанно подходим к производству".
Дракманн упомянул, что студия трудится на двумя проектам. Первый всем известен – это многопользовательская игра во вселенной The Last of Us. А второй – секретный, и о нем руководитель ничего не рассказал.
Судя из комментария Дракманна, теперь Naughty Dog будет всегда анонсировать игры ближе к выходу, что в целом редкость для индустрии. Гораздо чаще студии показывают проекты за два или даже три года до полноценного анонса. Команда уже начала придерживаться этой практики: она анонсировала The Last of Us Part I в июне, то есть за три месяца до релиза.
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.