Студия Naughty Dog объяснила, почему все еще полноценно не анонсировала свою следующую игру. Без показа проекта команда может свободно балансировать график и избегать переработок — одной из весомых проблем в индустрии.

Об этом рассказал соруководитель Naughty Dog и режиссер The Last of Us Нил Дракманн в интервью ComicBook. Он заявил: "Мы анонсировали Uncharted 4 и The Last of Us Part II заблаговременно, но это действительно вызвало некоторые проблемы с балансом между работой и личной жизнью, которые иногда возникали в студии. Немного отложив анонс, мы смогли больше поиграть с графиком, и теперь мы более осознанно подходим к производству".

Дракманн упомянул, что студия трудится на двумя проектам. Первый всем известен – это многопользовательская игра во вселенной The Last of Us. А второй – секретный, и о нем руководитель ничего не рассказал.

Судя из комментария Дракманна, теперь Naughty Dog будет всегда анонсировать игры ближе к выходу, что в целом редкость для индустрии. Гораздо чаще студии показывают проекты за два или даже три года до полноценного анонса. Команда уже начала придерживаться этой практики: она анонсировала The Last of Us Part I в июне, то есть за три месяца до релиза.

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

