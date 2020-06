По мотивам "Властелина колец" выйдет мобильная игра

В стратегии The Lord of the Rings: Rise to War появятся все знаковые персонажи из оригинальной трилогии.

По мотивам культового романа «Властелин колец» выйдет мобильная стратегия The Lord of the Rings: Rise to War.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания WB Games.

Как отметили разработчики, в стратегии The Lord of the Rings: Rise to War появятся все знаковые персонажи из оригинальной трилогии. Действия в игре развернутся в Третью Эпоху Средиземья. Она началась с победы Последнего союза людей и эльфов над Сауроном. Эта эпоха характеризовалась постепенным угасанием эльфийской культуры и медленным восстановлением власти Саурона. Закончилась эпоха отбытием Фродо и Бильбо в Валинор.

Дата выхода The Lord of the Rings: Rise to War неизвестна. Разработчики также не сообщили на каких именно мобильных платформах будет работать игра.

Напомним, ранее студия Daedalic Entertainment презентовала свою игру по мотивам культового фэнтези Джона Рональда Руэла Толкина – The Lord of the Rings: Gollum. Главным героем станет Голлум. Действие игры развернется после того, как хоббит Смеагол стал одержим Кольцом Всевластья, но до того, как он встретился с Бильбо Бэггинсом. Разработчики обещают в игре «уникальную механику раздвоения личности», а также просторные локации, которые были вдохновлены рисунками самого Толкина. The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

