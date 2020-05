В сети появились первые кадры из игры The Lord of the Rings: Gollum

Стелс-экшн про Голлума выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X

В сети появились первые скриншоты из стелс-экшена по мотивам «Властелина колец» – The Lord of the Rings: Gollum.

Скриншоты опубликовало издание Gamestar.

Студия Daedalic Entertainment анонсировала игру по мотивам культового фэнтези Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» еще в марте 2019 года. Главным героем станет Голлум. Действие игры развернется после того, как хоббит Смеагол стал одержим Кольцом Всевластья, но до того, как он встретился с Бильбо Бэггинсом. Разработчики обещают в игре «уникальную механику раздвоения личности», а также просторные локации, которые были вдохновлены рисунками самого Толкина.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако по скриншотам Gollum не выглядит, как игра для консолей нового поколения.