В сети появились первые кадры из игры The Lord of the Rings: Gollum
15:12, 04 мая 2020Игры
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Стелс-экшн про Голлума выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X
Кадр из игры The Lord of the Rings: Gollum / gamestar.de
В сети появились первые скриншоты из стелс-экшена по мотивам «Властелина колец» – The Lord of the Rings: Gollum.
Скриншоты опубликовало издание Gamestar.
Студия Daedalic Entertainment анонсировала игру по мотивам культового фэнтези Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» еще в марте 2019 года. Главным героем станет Голлум. Действие игры развернется после того, как хоббит Смеагол стал одержим Кольцом Всевластья, но до того, как он встретился с Бильбо Бэггинсом. Разработчики обещают в игре «уникальную механику раздвоения личности», а также просторные локации, которые были вдохновлены рисунками самого Толкина.
The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако по скриншотам Gollum не выглядит, как игра для консолей нового поколения.
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
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