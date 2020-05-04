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В сети появились первые кадры из игры The Lord of the Rings: Gollum

15:12, 04 мая 2020
Игры
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Кадр из игры The Lord of the Rings: Gollum / gamestar.de

Скриншоты опубликовало издание Gamestar.

Студия Daedalic Entertainment анонсировала игру по мотивам культового фэнтези Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» еще в марте 2019 года. Главным героем станет Голлум. Действие игры развернется после того, как хоббит Смеагол стал одержим Кольцом Всевластья, но до того, как он встретился с Бильбо Бэггинсом. Разработчики обещают в игре «уникальную механику раздвоения личности», а также просторные локации, которые были вдохновлены рисунками самого Толкина.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако по скриншотам Gollum не выглядит, как игра для консолей нового поколения.

gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de
gamestar.de

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