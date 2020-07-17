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The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой июня в США

18:46, 17 июля 2020
Игры
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The Last of Us Part II вышла 19 июня на PS4 / eurogamer.it

Об этом говорится в свежем отчете организации NPD Group.

Согласно отчету, экшн от студии Naughty Dog показал лучший старт в этом году, а также стал третьей игрой 2020 года по количеству проданных копий. По продажам The Last of Us Part II уступила только играм Call of Duty: Modern Warfare и Animal Crossing: New Horizons.

Среди всех эксклюзивов Sony сиквел The Last of Us стал самым успешным. За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом более 4 млн копий. О чем ранее в официальном блоге сообщала компания Sony.

Отчет NPD Group о The Last of Us Part II / twitter.com

Кроме того, в NPD Group рассказали про общие показатели игровой индустрии. Согласно отчету компании, ежегодный объем продаж в июне увеличился до $1,2 млрд. Это на 26% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продажи игр выросли до $570 млн. Также выросли и продажи геймерских аксессуаров – до $417 млн. А вот продажи консолей снизились до $191 млн.

Напомним, экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PlayStation 4. Сиквел получил смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у игры 94 балла от критиков и 5,5 баллов от пользователей на основе рекордных 126 тысяч отзывов. Рецензию на The Last of Us Part II от УНИАН можно прочитать здесь.

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