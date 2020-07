На дисках игру купило более 4 миллионов человек.

В июне цифровые продажи The Last of Us Part II достигли 2,8 миллиона копий. При этом две трети продаж оказались предзаказами.

Об этом в своем отчете сообщила аналитическая фирма SuperData.

По словам аналитиков, для эксклюзивов PlayStation такие стартовые продажи стали рекордными. Предыдущие эксклюзивы, Marvel’s Spider-Man и ремейк Final Fantasy VII, в первые месяцы после релиза достигли отметки в 2,2 миллиона цифровых копий. Однако с продажами на физических носителях дела обстоят иначе. Согласно отчету Sony, только в первые три дня после релиза на дисках The Last of Us Part II купило более 4 миллионов человек.

Также в SuperData отметили, что в прошлом месяце цифровые игры на консолях, ПК и смартфонах разработали $10,54 млрд. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 3% больше, чем в мае 2020 года.

В то же время аналитики отметили, что доход Grand Theft Auto V за прошлый месяц на PlayStation 4 и Xbox One упал на 33%. А вот ПК-версия GTA 5 показала более оптимистичные результаты, благодаря бесплатной раздачи в Epic Games Store.

Напомним, экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PlayStation 4. Сиквел получил смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у игры 94 балла от критиков и 5,5 баллов от пользователей на основе рекордных 133 тысяч отзывов. Рецензию на The Last of Us Part II от УНИАН можно прочитать здесь.

