Среди актёров в фильме числятся Джейсон Момоа и репер 50 Cent.

Legendary Pictures объявила, что экранизация культовой серии файтингов Street Fighter выйдет 16 октября 2026 года. Картина станет первым релизом в рамках трёхлетнего соглашения компании с Paramount.

Как сообщили в Hollywood Reporter, сюжет развернётся в 1993 году. Главными героями станут Рю и Кен, которые знакомятся с Чунь Ли и получают приглашение на мировой турнир бойцов. Однако соревнование окажется лишь прикрытием для заговора, а товарищам придётся сразиться друг с другом.

В фильме появятся многие знаковые персонажи из игр Capcom. Среди наиболее известных актёров - Эндрю Кодзи (Рю), Ноа Сентинео (Кен), Джейсон Момоа (Бланка), Кёртис "50 Cent" Джексон (Балрог), Давид Дастмалчян (М. Байсон) и Роман Рейнс (Акума).

Видео дня

Постановкой занимается режиссёр Китао Сакурао, известный по экранизации другой игровой гоночной серии "Скрежет металла", а сценарий написал Далан Муссон, ранее занимавшийся фильмами Marvel - "Сокол и Зимний солдат" и "Капитан Америка 4".

Ранее мы рассказывали, что набор cкинов с купальниками вернул интерес геймеров к Street Fighter 6. Игроки хвалят скины и активно делятся скриншотами.

Вас также могут заинтересовать новости: