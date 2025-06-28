Сам музыкант уже подтвердил свою роль Барлога в картине.

Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent, может сыграть Балрога в полнометражной экранизации файтинга Street Fighter от студии Legendary. Об этом сообщает издание Nexus Point News.

Репер, актёр и продюсер уже знаком зрителям по драме "Разбогатей или сдохни", военной ленте "Дом храбрых" и криминальному сериалу "Власть в ночном городе", где он не только исполнил одну из ролей, но и выступил в качестве исполнительного продюсера всех спин-оффов.

Сам 50 Cent уже подтвердил в своих социальных сетях, что ведёт переговоры со студией о его роли Балрога.

Видео дня

Балрог - один из самых колоритных злодеев франшизы Capcom. В прошлом он был профессиональным боксёром, но был исключён из спорта за грязные приёмы и жестокость, а затем стал телохранителем и боевым соратником М. Байсона, главы преступной организации Shadaloo. Сам персонаж был основан на Майке Тайсоне.

Ранее к актёрскому составу фильма присоединились Эндрю Кодзи, Ной Сентинео, Джейсон Момоа, рестлер Роман Рейнс и кантри-певец Орвилл Пек. Режиссёром проекта выступает Китао Сакурай =, а над сценарием работает Далан Муссон.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, кто сыграет Чунь Ли в экранизации Street Fighter. Каллина Лян известна по сериалу "Основание" от Apple.

Вас также могут заинтересовать новости: