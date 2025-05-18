Такой неуверенный старт в Steam может быть связан с добавлением игры в Game Pass.

Несмотря на волну интереса, DOOM: The Dark Ages показал заметно более скромные результаты по сравнению с предыдущими играми серии. На выходных шутер от id Software достиг пикового онлайна в 31 тысячу одновременных игроков в Steam.

Для сравнения, DOOM (2016) вскоре после релиза собрал 44 тысячи игроков одновременно, а DOOM Eternal на старте преодолел планку в 100 тысяч. Новая часть оказалась не в состоянии повторить этот успех.

Одной из причин фанаты называют смену темпа геймплея. Если Eternal предлагал гиперагрессивные и стремительные бои, то The Dark Ages делает акцент на более размеренных и тяжелых схватках, что далеко не всем по вкусу.

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Второй момент - отсутствие композитора Мика Гордона, чья музыка стала неотъемлемой частью перезапуска DOOM. Хотя новый саундтрек неплох, по мнению многих фанатов, он не достигает той же степени драйва.

Ещё одной причиной может быть добавление игры в Xbox Games Pass в день релиза, из-за чего, конкретно в Steam, и просел онлайн. Да, конечно, Eternal тоже был в подписке, но туда он попал через полгода после выхода, да и в 2020 году у сервиса была не такая большая аудитория, как сейчас.

Ранее мы рассказывали, что Clair Obscur Expedition 33 оказалась успешней ремастера Oblivion по количеству игроков. Игры вышли с разницей в 2 дня.

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