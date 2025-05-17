При этом деньги за скины и донатную валюту возвращать никто не собирается.

Activision сворачивает Call of Duty: Warzone Mobile, проект не выстрелил. Уже 19 мая игру уберут из App Store и Google Play, а вместе с этим отключат сезонный контент, внутриигровой магазин и кроссплатформенные функции.

Скачать игру после этой даты будет невозможно, но у тех, кто успеет, останется возможность продолжать играть, пока компания не отключит сервера.

Официальная причина закрытия - мобильная Warzone не оправдала ожиданий. Activision прямо говорит, что перенос королевской битвы на смартфоны оказался не таким успешным, как рассчитывали. Несмотря на поддержку кросспрогрессии и тесную связь с основной экосистемой Call of Duty, мобильная аудитория в итоге не прониклась.

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Возврата средств ждать не стоит: все деньги, вложенные в донатные скины и валюту, останутся в мёртвой игре. Однако при переходе в COD: Mobile Activision обещает некоторые бонусы.

Warzone Mobile вышла 21 марта 2024 года и задумывалась как стратегическое расширение франшизы на фоне мобильного роста и партнёрства с Microsoft.

Ранее мы рассказывали, что Activision работает над новым сюжетным мультиплеером в открытом мире на новом движке. Это будет полностью новая серия, говорит один из разработчиков.

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