Borderlands закидывают негативными отзывами после обвинений игры в шпионаже за игроками

Благодаря новому пользовательскому соглашению, Take-Two теперь может узнать имя, IP-адрес и номер мобильного телефона игрока.

Ролик на YouTube устроил панику среди игроков Borderlands, что те аж закидали игры серии негативными отзывами в Steam.

В конце марта блогер Hellfire выпустил видео "Take-Two следит за игроками в Borderlands", где принялся разбирать новое лицензионное соглашение (EULA), которое компания внедрила во все свои игры.

Видео быстро разлетелось, а вслед за ним в Steam началась мини-волна ревьюбомбинга Borderlands 2 и других игр серии. Игроки испугались, что Take-Two теперь шпионит за каждым прыжком игрока.

Видео дня

Основной посыл блогера в том, что EULA теперь якобы разрешает издателю собирать кучу личных данных: имя, логин, IP-адрес, операционную систему. Звучит тревожно, пока не вспоминаешь, что всё это пользователь уже отдал, когда запускал игру в Steam. Это базовый список из любой политики конфиденциальности последние 15 лет.

Вторая горячая тема - запрет модификаций. Hellfire утверждает, что новый договор может убить моды, потому что запрещает использовать читы и "нелегальные средства", мешающие другим игрокам. На деле этот пункт касается только мультиплеера и доступа к DLC.

Тем не менее, после выхода второго видео в апреле (с полумиллионом просмотров) негативные обзоры снова преобладали. В отзывах начали массово обвинять Take-Two в шпионаже, антимод политике и чуть ли не подготовке к "цифровому концлагерю".

Ранее режиссёр экранизации Borderlands высказался о провале ленты. Элай Рот и не думал, что COVID так сильно усложнит процесс съёмки фильма.

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