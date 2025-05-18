Англоязычным артистам тяжело дались французские слова в игре.

Актёры английской озвучки Clair Obscur: Expedition 33 столкнулись с настоящим лингвистическим кошмаром, пытаясь выговорить французские имена и реплики.

Актриса Дженнифер Инглиш, вспоминая сессию записи, сравнила ситуацию с эпизодом из "Друзей", где Фиби пытается научить Джоуи говорить по-французски: "Мы просто повторяли одно и то же снова и снова. Putain, нет, putain!".

Бен Старр, также известный по главной роли в Final Fantasy XVI, признался, что иногда просто не мог справиться с произношением, особенно когда дело доходило до имён: "Я просил Гийома Броше произнести слово, потом повторял за ним и вставлял в нужную реплику. Просто хотелось произнести правильно. Ты не хочешь звучать глупо".

Видео дня

В итоге, если кому-то не нравится английская озвучка - всегда можно переключиться на французскую, она отличная, говорит Старр.

В закулисном влоге Гийом Броше назвал самым весёлым моментом работы над игрой попытки актёров правильно произнести "merde" и "putain". В видео можно услышать, как команда героически борется с французским r.

Ранее мы рассказывали, что Clair Obscur Expedition 33 оказалась успешней ремастера Oblivion по количеству игроков. Игры вышли с разницей в 2 дня.

Вас также могут заинтересовать новости: