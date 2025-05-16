В настоящий момент легендарный геймдизайнер работает сразу над тремя играми.

Хидео Кодзима – легендарная фигура в игровой индустрии, чье имя давно стало синонимом инновационного подхода и нестандартного мышления. На его счету – культовые проекты, навсегда изменившие представление о видеоиграх как о виде искусства. Уже в следующем месяце мир увидит новое воплощение его творческого гения с релизом Death Stranding 2.

В интервью журналу Edge Кодзима поделился, что подготовил "игровое завещание", передав команде Kojima Productions USB-накопитель со своими лучшими идеями, чтобы после его смерти "они не делали одно и то же".

На такое своеобразное завещание разработчика натолкнули мысли о внезапности смерти. В свои 61 года он не планирует останавливаться, но понимает, что времени на творчество осталось немного

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"Я никогда не ощущал себя старым и предполагал, что смогу творить столько, сколько живу. А потом я заболел и не мог ничего создавать. Люди вокруг меня умирали. Я столкнулся со смертью. Теперь я задумываюсь, сколько лет у меня осталось на создание игр и фильмов? Может, десять, – вспоминает Кодзима о времени, когда он болел COVID-19.

Как итог: он передал флешку со всеми своими идеями личному помощнику, чтобы его команда смогла по-настоящему творить, а не паразитировать на наследии Кодзимы. Маэстро не уточнил, сколько идей он приготовил для потомков и делается ли бэкап того самого накопителя.

Над чем сейчас работает Кодзима

Death Stranding 2. По словам журналистов, которые наиграли 30 часов, игра превосходит первую часть по всем показателям: она стала больше, лучше и красивее. А геймплейно сиквел больше напоминает MGS 5. Релиз уже 26 июня эксклюзивно на PS5.

OD. Проект в жанре хоррор, который Кодзима делает вместе с Microsoft и ее облачными технологиями. Геймдизайнер описал ее, как нечто среднее между игрой и фильмом. Когда она выйдет, неизвестно.

Physint. Духовный наследник Metal Gear, которого сам Кодзима называет "вершиной своей карьеры". Активная разработка начнется после выхода Death Stranding 2, так что ждем где-то ближе к 2030 году. Создается при поддержке Sony.

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