Избавьтесь от мух с помощью простых подручных средств.

Летом многие украинцы сталкиваются с нашествием мух в доме — особенно если хочется открыть окна и впустить свежий воздух. Эксперты по борьбе с вредителями советуют натуральное и недорогое средство от мух, которое можно найти на каждой кухне. Все, что вам нужно — это апельсин и немного гвоздики. Это самое сильное средство от мух, которое не требует химии и подходит даже для дома с детьми.

Как избавиться от мух с помощью апельсина и гвоздики

Согласно рекомендациям специалистов, апельсиновая кожура и гвоздика — отличное сочетание для отпугивания мух. Просто разложите кожуру возле окон и дверей — на кухне, на балконе или веранде. Натуральные эфирные масла цитруса и специи создают барьер, через который мухи не проходят. В супермаркетах Украины один апельсин обойдется примерно в 25–30 гривен, а гвоздика продаётся в каждом продуктовом. Этот способ является одним из первых решений, когда кто-то хочет найти ответ на вопрос как избавиться от мух быстро в домашних условиях.

Самое сильное средство от мух — лимон и гвоздика

Разрежьте лимон на две части и воткните в его мякоть несколько бутонов гвоздики. Поставьте лимон на подоконник, возле входной двери или кухни. Это проверенный народный способ, который не только отпугивает мух, но и придаёт дому приятный аромат. Многие хозяйки в Украине используют его летом, особенно в частных домах и на дачах. Такое средство от мух в домашних условиях является еще одним неплохим решением этой неприятной проблемы.

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Фумигатор от мух на основе эфирных масел

Если вы предпочитаете ароматы трав, можно использовать эфирные масла эвкалипта, мяты или лемонграсса. Намочите салфетку или кусочек ткани, повесьте возле окна — мухи не выносят таких запахов. Это отличный фумигатор от мух, который не требует электричества и безопасен для здоровья.

Как избавиться от мух с помощью уксусной ловушки

Украинские дачники давно применяют нехитрое самодельное средство: налейте немного яблочного уксуса в банку, сверху натяните пищевую пленку и проделайте в ней отверстия. Мухи залетают внутрь, привлечённые запахом, и не могут выбраться. Это средство от мух стоит копейки, но работает не хуже магазинных ловушек.

Растения как натуральный фумигатор от мух

В Украине популярны такие растения, как лаванда, мята, базилик и котовник — их ароматы не нравятся мухам. Разместите такие горшки у окон или на кухне — и вы заметите, как насекомые обойдут ваш дом стороной. Это красивое, натуральное и полезное решение.

Мы все ценим простые, доступные и эффективные решения. Эти советы — как раз из таких. Используя подручные продукты и натуральные методы, вы сможете легко решить проблему, как избавиться от мух в доме, и наслаждаться летом без назойливых насекомых.

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