Blizzard пока не спешит это фиксить, ведь, чисто технически, это не совсем баг.

В восьмом сезоне Diablo 4 игрокам предложили "стать боссом", и, похоже, кто-то воспринял это слишком буквально. В сети обсуждают новый билд, который оказался настолько мощным, что заставляет лагать сервера.

На этот раз дело не в баге, а в весьма любопытной и, возможно, непредусмотренной комбинации сезонных сил и легендарных аспектов. Обнаружил её автор YouTube-канала Macrobioboi, показав, как с помощью нескольких скиллов можно наносить сотни ударов в секунду, и не просто наносить, а триггерить безумное количество эффектов, от чего игра начинает захлёбываться.

Суть в том, что легендарный аспект "Вампирское проклятие" навешивает на врагов эффект уязвимости и не даёт ему спадать. Обычно этот эффект снимается после срабатывания определённой босс-способности, "Разрушение Пожирателя Плоти", но в случае с "Вампирским проклятием" это не работает: уязвимость остаётся навсегда, до смерти монстра.

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Из-за этого "Разрушение Пожирателя Плоти", которое должно активироваться один раз и снимать уязвимость, срабатывает бесконечно, на каждом ударе, потому что уязвимость никуда не девается. А если добавить ещё один эффект, "Похищение жизни Варшана", урон начинает литься потоком, и всё вокруг просто зависает.

Ранее мы рассказывали, что Blizzard случайно оставила в Diablo 4 оружие, которое наносит 9 квинтиллионов урона. Этот предмет предназначался для разработчиков, но почему-то остался в рабочем билде.

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