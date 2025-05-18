Оригинальный "Чужой" был хоррором с тревожной атмосферой, в то время как сиквел стал боевиком, говорит геймдизайнер.

В Death Stranding 2 будет заметно больше боевых сцен, чем в первой части, где геймплей в основном вращался вокруг доставок. Хидео Кодзима решил вдохновиться кинематографическим ходом: переходом от тревожной и клаустрофобной атмосферы "Чужого" Ридли Скотта к боевику "Чужие" Джеймса Кэмерона.

В интервью для свежего номера журнала Edge Magazine он рассказал, что именно эти два фильма использовал как ориентир, когда закончил черновой сценарий сиквела: "Фильм Ридли Скотта был пугающим. Лицехваты, монстры, вырывающиеся из грудных клеток, поначалу никто вообще не понимал, что происходит".

По словам Кодзимы, к финалу первой ленты зритель уже начинает понимать, как устроена вселенная, и страх немного утихает. Тогда Кэмерон делает ход конём: вместо продолжения ужастика снимает экшен, что полностью меняет восприятие и открывает истории новое измерение. Именно эту трансформацию Кодзима хотел воспроизвести в Death Stranding 2:

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"Во второй части Чужих ставка была сделана на действие, и это был очень умный шаг. История стала ощущаться по-другому, и именно этого я хотел достичь. Игроки уже понимают, как устроен мир Death Stranding, теперь мы вводим сражения, чтобы добавить новое измерение".

Он отдельно подчеркнул: сиквел не откажется от корней, но даст больше свободы тем, кто хочет не просто носить грузы.

Ранее Кодзима поделился, что не хочет, чтобы Death Stranding 2 продалась большим тиражом. В первую очередь японский геймдизайнер хочет создать что-то уникальное.

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