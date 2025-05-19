Иногда шуточная строка в коде может привести к серьёзным последствиям, говорят в Infinite Loop.

В 2021 году японская студия Infinite Loop выпустила внутреннее руководство с неформальным, но предельно ясным названием - Don’t put poop in your test strings. По сути, это учебник для сотрудников о том, как грамотно использовать заглушки и тестовые строки при разработке, чтобы потом не оказаться героем интернет-мема.

В мае 2025-го руководство выпустило обновлённую версию, уже для нового поколения стажёров. И она, судя по всему, стала ещё прямолинейнее и нагляднее, чем раньше.

Автор мануала, директор студии Кэнтаро Мацуи, поставил перед собой цель - научить молодых разработчиков базовой культуре в рабочей среде и уберечь их от ситуаций, когда невинная шутка превращается в репутационную катастрофу.

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Потому что, как гласит главный тезис руководства, даже такие банальности, как слово "poop420", могут однажды случайно попасть в продакшен - и никто не будет смеяться.И это не преувеличение. В мануале приводится ряд реальных историй, где всё пошло не по плану.

Например, однажды на одной японской железнодорожной станции дисплей показал не название поезда, а "Kitakata ramen" - тип лапши из Китакаты, префектура Фукусима. Милое недоразумение, которое быстро стало интернет-мемом.

Но куда менее смешной случай произошёл в 2021 году, когда Yahoo Japan тестировала пуш-уведомления и случайно отправила пользователям сообщение: "На нас напали партизаны и спецназ". Шутка, очевидно, была для своих, но вышла за пределы офиса и вызвала панику и волну возмущения в соцсетях.

Однако наиболее абсурдный и показательный пример всплыл совсем недавно. Кто-то из пользователей X (бывший Twitter) заметил, что в образце официального Сертификата о трансфере от японского правительства использовалась подозрительная последовательность символов - с явной отсылкой к мемам о Yaju Senpai, актёре фильмов для взрослых, превратившемся в объект интернет-фольклора.

В новом издании мануала подчёркивается: даже если текст не уходит в релиз напрямую, он может утечь из-за багов, технических сбоев или человеческой ошибки. Поэтому единственное верное решение - избегать юмора и мемов в тестовых строках, даже если это кажется безобидным.

Ранее бывший глава Playstation рассказал, почему японские игры успешные. Шухей Йошида считает, что вся суть в простом, но важном решении: перестать подстраиваться под запад, и просто делать игры "по-японски".

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