Топ-10 инди-игр, которые обязательно нужно попробовать в 2025 году

Здесь собраны как уже вышедшие проекты, находящиеся в раннем доступе, так и будущие самородки.

Инди-сцена - это не только пиксели и артхаус с претензией. Это место, где рождаются настоящие прорывы. Где небольшие студии могут обойти гигантов благодаря креативности, смелости и любви к делу. Тут мы собрали 10 инди релизов 2025 года, в которые обязательно нужно поиграть.

The Midnight Wal

Разработчик: MoonHoo

Платформы: PS5, ПК, PS VR2, PC VR

Дата: 2025

Игра от создателей Lost in Random, сделанная в уникальной технике: все модели и окружение здесь - это физические объекты из глины, отсканированные и перенесённые в игру. Игроку предстоит исследовать сюрреалистичный мрачный мир, управляя существом по имени The Burnt One.

История сопровождается странной атмосферой сна и визуальным стилем, напоминающим старые кукольные мультфильмы. Это не просто стилизация - это полноценный stop-motion в реальном времени.

Slay the Spire 2

Разработчик: Mega Crit

Платформа: ПК (ранний доступ)

Дата: 2025

Продолжение культового карточного рогалика, определившего целый жанр. Вторая часть обещает не просто больше карт и персонажей, но и переработанный движок, улучшенные анимации и гибкую моддерскую поддержку.

Разработчики планируют постепенно выпускать обновления в рамках раннего доступа, тестируя геймплей на активном комьюнити. Успех первой части - гарантия того, что продолжение будет на слуху долго.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Разработчик: Jump Over the Age

Платформы: Xbox Series, PS5, Switch, ПК

Дата: 31 января 2025

Сиквел текстовой RPG с элементами настольной игры. Как и в оригинале, здесь нет прямого экшена - всё строится вокруг бросков кубиков, управления ресурсами и выбора фраз в диалогах.

Действие развернётся на новой космической станции, а игрок вновь возьмёт на себя роль "спящего" - синтетического тела с человеческим разумом. Главное достоинство игры - сценарий, поднимающий темы идентичности, зависимости и корпоративной власти.

Deltarune Chapters 3 & 4

Разработчик: Toby Fox

Платформы: неизвестно

Дата: ориентировочно 2025

Продолжение одной из самых необычных JRPG последнего десятилетия. Deltarune - это параллельная история от автора Undertale с похожим стилем: юмор, странности, нелинейность и глубокий нарратив.

После выхода первых двух глав в 2018 и 2021 годах, следующая обещает расширить и углубить сюжет. Музыку снова пишет сам Тоби Фокс, а стиль останется верен себе - минималистично, но с максимальной отдачей по эмоциям.

Hyper Light Breaker

Разработчик: Heart Machine

Платформа: ПК (ранний доступ)

Дата: 2025

Трёхмерный приквел к Hyper Light Drifter. Теперь с полноценным кооперативом, процедурно сгенерированными мирами и боевой системой в духе боевых слэшеров.

Игроки смогут исследовать разные биомы, участвовать в сражениях с гигантскими боссами и настраивать своего героя. Отдельный плюс - яркий и узнаваемый арт-дизайн в стиле неонового постапокалипсиса.

Duck Detective: The Ghost of Glamping

Разработчик: Happy Broccoli Games

Платформа: ПК

Дата: 2025

Продолжение юмористической детективной адвенчуры, где в главной роли - антропоморфная утка-сыщик. Первая часть (The Secret Salami) получила похвалу за живое повествование и необычную механику - игрок вручную составляет фразы, чтобы делать выводы по уликам.

Новая история будет происходить на территории глэмпинга, и обещает больше запутанных диалогов, странных NPC и неожиданных поворотов.

Cairn

Разработчик: The Game Bakers

Платформа: ПК

Дата: 2025

Альпинистский симулятор от авторов Haven и Furi. Игрок управляет скалолазом, и каждое движение - это физически точная попытка зацепиться, удержаться, перепрыгнуть.

В отличие от большинства игр про выживание, здесь нет боёв, только скалы, интуиция и ограниченные ресурсы. Ощущение физической усталости, минималистичный интерфейс и реалистичная анимация придают игре редкую атмосферу настоящего путешествия.

Hades II

Разработчик: Supergiant Games

Платформа: ПК

Дата: 2025 (уже в раннем доступе)

Сиквел одного из самых успешных рогаликов всех времён. В центре сюжета - Мелиноэ, ведьма и принцесса подземного мира, которая сражается против Хроноса, титана времени.

Игра остаётся верной себе: динамичные сражения, развилка в развитии билда на каждом шагу, отличные диалоги и плотное художественное оформление. Уже доступна в раннем доступе, но финальная версия ожидается ближе к концу года.

Wanderstop

Разработчик: Ivy Road

Платформы: PS5, ПК

Дата: 11 марта 2025

Авторы и Stanley Parable поработали над новой историей, на этот раз - в жанре спокойного симулятора жизни. Главная героиня - бывшая воительница, которая открывает чайную в уединённом лесу.

Это игра без битв и экшена, но с упором на диалоги, саморефлексию и повседневные действия. Идея - не в спасении мира, а в принятии прошлого и попытке построить новую жизнь.

Hollow Knight: Silksong

Разработчик: Team Cherry

Платформы: неизвестно

Дата: пока не объявлена (но 2025 всё ещё возможен)

Самая ожидаемая инди-игра последнего десятилетия. Silksong - это сиквел к Hollow Knight, где вместо Рыцаря главным героем будет Хорнет. Движок переработан, механики стали быстрее, а сложность, по заверениям разработчиков, останется на прежнем уровне - высокой.

За годы ожидания проект оброс мемами и мифами, но интерес к нему не ослабевает. Если игра всё же выйдет в 2025 - это будет событие года.

