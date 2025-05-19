Топ-10 инди-игр, которые обязательно нужно попробовать в 2025 году

Инди-сцена - это не только пиксели и артхаус с претензией. Это место, где рождаются настоящие прорывы. Где небольшие студии могут обойти гигантов благодаря креативности, смелости и любви к делу. Тут мы собрали 10 инди релизов 2025 года, в которые обязательно нужно поиграть.
The Midnight Wal
Разработчик: MoonHoo
Платформы: PS5, ПК, PS VR2, PC VR
Дата: 2025
Игра от создателей Lost in Random, сделанная в уникальной технике: все модели и окружение здесь - это физические объекты из глины, отсканированные и перенесённые в игру. Игроку предстоит исследовать сюрреалистичный мрачный мир, управляя существом по имени The Burnt One.
История сопровождается странной атмосферой сна и визуальным стилем, напоминающим старые кукольные мультфильмы. Это не просто стилизация - это полноценный stop-motion в реальном времени.
Slay the Spire 2
Разработчик: Mega Crit
Платформа: ПК (ранний доступ)
Дата: 2025
Продолжение культового карточного рогалика, определившего целый жанр. Вторая часть обещает не просто больше карт и персонажей, но и переработанный движок, улучшенные анимации и гибкую моддерскую поддержку.
Разработчики планируют постепенно выпускать обновления в рамках раннего доступа, тестируя геймплей на активном комьюнити. Успех первой части - гарантия того, что продолжение будет на слуху долго.
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Разработчик: Jump Over the Age
Платформы: Xbox Series, PS5, Switch, ПК
Дата: 31 января 2025
Сиквел текстовой RPG с элементами настольной игры. Как и в оригинале, здесь нет прямого экшена - всё строится вокруг бросков кубиков, управления ресурсами и выбора фраз в диалогах.
Действие развернётся на новой космической станции, а игрок вновь возьмёт на себя роль "спящего" - синтетического тела с человеческим разумом. Главное достоинство игры - сценарий, поднимающий темы идентичности, зависимости и корпоративной власти.
Deltarune Chapters 3 & 4
Разработчик: Toby Fox
Платформы: неизвестно
Дата: ориентировочно 2025
Продолжение одной из самых необычных JRPG последнего десятилетия. Deltarune - это параллельная история от автора Undertale с похожим стилем: юмор, странности, нелинейность и глубокий нарратив.
После выхода первых двух глав в 2018 и 2021 годах, следующая обещает расширить и углубить сюжет. Музыку снова пишет сам Тоби Фокс, а стиль останется верен себе - минималистично, но с максимальной отдачей по эмоциям.
Hyper Light Breaker
Разработчик: Heart Machine
Платформа: ПК (ранний доступ)
Дата: 2025
Трёхмерный приквел к Hyper Light Drifter. Теперь с полноценным кооперативом, процедурно сгенерированными мирами и боевой системой в духе боевых слэшеров.
Игроки смогут исследовать разные биомы, участвовать в сражениях с гигантскими боссами и настраивать своего героя. Отдельный плюс - яркий и узнаваемый арт-дизайн в стиле неонового постапокалипсиса.
Duck Detective: The Ghost of Glamping
Разработчик: Happy Broccoli Games
Платформа: ПК
Дата: 2025
Продолжение юмористической детективной адвенчуры, где в главной роли - антропоморфная утка-сыщик. Первая часть (The Secret Salami) получила похвалу за живое повествование и необычную механику - игрок вручную составляет фразы, чтобы делать выводы по уликам.
Новая история будет происходить на территории глэмпинга, и обещает больше запутанных диалогов, странных NPC и неожиданных поворотов.
Cairn
Разработчик: The Game Bakers
Платформа: ПК
Дата: 2025
Альпинистский симулятор от авторов Haven и Furi. Игрок управляет скалолазом, и каждое движение - это физически точная попытка зацепиться, удержаться, перепрыгнуть.
В отличие от большинства игр про выживание, здесь нет боёв, только скалы, интуиция и ограниченные ресурсы. Ощущение физической усталости, минималистичный интерфейс и реалистичная анимация придают игре редкую атмосферу настоящего путешествия.
Hades II
Разработчик: Supergiant Games
Платформа: ПК
Дата: 2025 (уже в раннем доступе)
Сиквел одного из самых успешных рогаликов всех времён. В центре сюжета - Мелиноэ, ведьма и принцесса подземного мира, которая сражается против Хроноса, титана времени.
Игра остаётся верной себе: динамичные сражения, развилка в развитии билда на каждом шагу, отличные диалоги и плотное художественное оформление. Уже доступна в раннем доступе, но финальная версия ожидается ближе к концу года.
Wanderstop
Разработчик: Ivy Road
Платформы: PS5, ПК
Дата: 11 марта 2025
Авторы и Stanley Parable поработали над новой историей, на этот раз - в жанре спокойного симулятора жизни. Главная героиня - бывшая воительница, которая открывает чайную в уединённом лесу.
Это игра без битв и экшена, но с упором на диалоги, саморефлексию и повседневные действия. Идея - не в спасении мира, а в принятии прошлого и попытке построить новую жизнь.
Hollow Knight: Silksong
Разработчик: Team Cherry
Платформы: неизвестно
Дата: пока не объявлена (но 2025 всё ещё возможен)
Самая ожидаемая инди-игра последнего десятилетия. Silksong - это сиквел к Hollow Knight, где вместо Рыцаря главным героем будет Хорнет. Движок переработан, механики стали быстрее, а сложность, по заверениям разработчиков, останется на прежнем уровне - высокой.
За годы ожидания проект оброс мемами и мифами, но интерес к нему не ослабевает. Если игра всё же выйдет в 2025 - это будет событие года.
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