Якобы разработчикам пришлось пойти на это из-за недостатка времени.

После более чем десяти лет разработки и собранных игроками восьмисот миллионов долларов, Star Citizen вновь оказался в центре скандала. На этот раз поводом стал релиз нового улучшения для кораблей - flight blades (аэродинамические лопасти), единственный предмет в игре, который доступен только за реальные деньги.

Стоимость набора варьировалась от 9 до 42 долларов, в зависимости от типа лопастей. Несмотря на то, что такие апгрейды обычно можно приобрести и за внутриигровую валюту, на релизе flight blades такой возможности не было. Это вызвало волну недовольства в сообществе, в том числе среди игроков, которые ранее спокойно относились к монетизации.

На форуме CIG пост с анонсом улучшений собрал около 2000 гневных комментариев. Пользователи назвал ситуацию настоящей шуткой, а стример SaltEMike охарактеризовал нововведение как самое позорное, что делала компания.

Видео дня

Многие признались, что планировали приобрести другие внутриигровые товары, например, вездеход Greycat MTC за 45 долларов, но теперь отказываются от покупки.

Через сутки Cloud Imperium Games выпустила заявление. По словам директора по работе с сообществом Тайлера Уиткина, возможность купить улучшения только за реальные деньги появилась из-за перегруженности команды:

"В этом году мы выпускаем 11 патчей вместо 4, исправляем больше багов, чем когда-либо, и двигаемся с беспрецедентной скоростью. В процессе мы пропустили один шаг. Наша главная философия остаётся неизменной: всё, за что вы платите, чтобы поддержать разработку, в итоге должно быть доступно через геймплей".

CIG пообещала, что с июньским патчем flight blades можно будет приобрести за внутриигровую валюту.

Тем не менее, часть игроков осталась недовольна. Комментарии под заявлением CIG продолжают обсуждать системную проблему. Пользователь Liana пишет: "Люди злые не потому, что это появилось только за деньги. А потому что вообще появилось за деньги".

Разработка Star Citizen и её одиночной кампании Squadron 42 продолжается. Конкретная дата релиза по-прежнему отсутствует. Глава студии Крис Робертс в январе отметил, что проект ближе, чем когда-либо, к реализации мечты.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Star Citizen уволили тестировщиков. Это связывают с проблемами на ивенте Citizencon, где Squadron 42 несколько раз вылетела прямо на презентации.

Вас также могут заинтересовать новости: