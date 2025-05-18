С серией случается такое каждый раз, когда разработчики делают что-то новое, говорит Штраус Зельник.

Civilization 7 стала одной из самых спорных игр 2025 года, по крайней мере, среди поклонников пошаговой стратегии. На текущий момент её рейтинг в Steam практически делится пополам: часть игроков хвалит стремление упростить и ускорить процесс, а другая считает, что из игры вместе со сложностью ушла и глубина.

По словам главы Take-Two Interactive Штрауса Зельника, такая реакция не является чем-то новым для серии. В интервью GamesIndustry.biz он признал, что релиз сопровождался определёнными трудностями, но напомнил, что каждая новая часть Civilization сначала вызывает у фанатов волну раздражения, особенно у тех, кто не готов отпускать предыдущую итерацию:

"Потом идут патчи, балансировки, и игра со временем завоёвывает аудиторию. Так было всегда. Цикл продаж у Civilization долгий, и люди в итоге снова влюбляются в неё".

При этом он подчеркнул, что Civilization 7 не идеальна и работа ещё есть. Но с коммерческой точки зрения всё вроде бы идёт по плану: продажи сильные, и со временем, как считает Зельник, коммерческий успех обгонит критику.

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Однако тут не всё так однозначно. По данным Gamespot, ссылающимся на аналитика Мэта Пискателлу, Civilization 7 занимает восьмое место среди самых продаваемых игр года в США. Но если смотреть на живую статистику игроков в Steam, картина меняется: на момент публикации в Civ 7 играло около 9,5 тысяч человек, тогда как в Civilization 6 - более 43 тысяч, а в Civilization 5 - почти 16 тысяч.

Отзывы в Steam тоже не впечатляет: лишь 48% положительных отзывов спустя три месяца после релиза. Это всего на 4% выше, чем в день релиза.

Ранее мы рассказывали, что для Civilization 7 вышло масштабное обновление с новыми ресурсами. Патч также немного дополняет мультиплеер.

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