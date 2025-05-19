Издательство Microids и студии Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris представили Syberia Remastered, переиздание культового квеста геймдизайнера Бенуа Сокаля.
Ремастер предложит обновлённую графику, улучшенное управление, переработанный интерфейс и адаптированные под современные стандарты головоломки. Визуальный стиль и структура оригинальных локаций сохранены, но модели персонажей и окружения были переделаны с нуля.
Сценарий останется прежним: юристка Кейт Уокер приезжает в Альпы для оформления юридических документов, но оказывается втянута в путешествие по Восточной Европе с участием автоматонов и эксцентричных персонажей.
Отдельно подчёркивается, что головоломки переработали с прицелом на логичность и современную игровую механику, без кардинального упрощения.
Релиз Syberia Remastered запланирован на 4 квартал 2025 года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
Ранее мы рассказывали, что стала известна дата выхода ремастера трилогии "Сталкер". Всем владельцам оригиналов переиздания достанутся бесплатно.