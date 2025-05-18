Сценарий напишет автор фильмов "Дюна" Дэни Вильнёва.

Фильм по шутеру Gears of War, анонсированный Netflix ещё в ноябре 2022 года, получил новости за долгое время.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссёром фильма может стать Дэвид Литч , известный по "Дэдпул 2", "Быстрее пули", "Атомная блондинка", также он был сорежиссёром Чада Стахелски в первом "Джон Уик". Стороны ведут переговоры, однако финальное соглашение пока не подписано.

Изначально Netflix планировала стартовать с полнометражного фильма, за которым последует анимационный сериал. С тех пор разработка оставалась вне информационного поля.

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Дэвид Литч - бывший каскадёр, работавший над "Блейд", "Матрицей" и "300 спартанцев", позднее стал режиссёром боевиков. В случае заключения сделки он будет продюсировать фильм совместно с Келли МакКормик через их студию 87North.

Сценарий пишет Джон Спэйтс, известный по работе над дилогией "Дюна" Дени Вильнёва. Ранее он также участвовал в создании "Прометея" и "Мумии" 2017 года.

Ранее мы рассказывали, что появились первые подробности экранизации Assassin's Creed от Netflix. Шоураннером станет продюсер первых двух сезонов "Мира Дикого Запада".

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