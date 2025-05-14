В игре есть таймеры аудиоэффектов, которые переполняются спустя продолжительное время.

Спустя 29 лет после релиза Super Mario 64 игра продолжает раскрывать тайны, которые едва ли могли быть замечены в обычном прохождении. На этот раз речь идёт о звуковом эффекте, который можно услышать если только оставить игру включённой на 14 месяцев.

Эту и другие странности обнаружил Kaze Emanuar, известный моддер и хакер Super Mario 64, который годами изучает механику игры на уровне кода. В одном из своих недавних видео он рассказывает о баге, связанном с таймером врага по имени Sushi, акулы с уровня Dire, Dire Docks.

Эта акула воспроизводит короткий плеск воды каждые 16 кадров, но из-за высокой частоты повтора вы никогда не слышите звук полностью, он попросту обрывается на старте. Но спустя 14 месяцев непрерывной работы консоли таймер достигает своего максимального значения и замирает, и в этот момент звук проигрывается один раз полностью.

Видео дня

Это не единичный случай. В другом примере Kaze рассказывает, что экран выбора звезды после входа в уровень содержит таймер на 12 кадров, он нужен, чтобы игрок не смог моментально выбрать задание. Проблема в том, что этот таймер продолжает идти, даже если вы просто стоите на экране выбора. Через два года он переполнится и уйдёт в минус, после чего потребуется ещё два года, чтобы вернуться обратно и снова разрешить выбор. В результате вы застрянете на этом экране на четыре года — что, конечно, невозможно в реальной игре, но возможно в теории.

Подобных "вечных" таймеров в игре немного, Nintendo в целом старалась избегать переполнений, вводя ограничения и сбросы. Но отдельные случаи, вроде той же акулы Sushi, стали исключениями, и теперь спустя десятилетия фанаты выясняют, что в коде прятались аудиоэффекты, которые никто и никогда не должен был услышать:

"Это, по сути, единственный способ услышать этот звук до конца. "Можно считать, что мы разблокировали секретный эффект, который почти 30 лет оставался скрытым в Super Mario 64. И это чертовски круто".

Ранее мы рассказывали, что в ремастере Oblivion нашли отсылку на вирусный ролик из 2011 года. Речь идёт о видео Potion Seller от Джастина Курицкеса, сценариста фильма "Квир" с Дэниэлом Крейгом.

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