В первую очередь японский геймдизайнер хочет создать что-то уникальное.

Хидео Кодзима не хочет, чтобы Death Stranding 2 стала хитом для всех. В свежем интервью журналу EDGE он прямо говорит: если только четыре из десяти игроков будут довольны, а остальные решат, что это полный бред - он будет рад.

По его мнению, массовое одобрение убивает уникальность. Он не стремится попасть в топ продаж, не гонится за трендами и уж точно не хочет, чтобы его игра напоминала что-то уже существующее:

"Меня не интересует массовый рынок или продажа миллионов копий... Это не то, к чему я стремлюсь. Я не хочу просто воссоздавать то, что уже есть в мире. Я хочу создать что-то новое".

Кодзима говорит, что он не хочет делать игры-блокбастеры с рейтингом в минимум 80%. И даже первые восторженные обзоры Death Stranding 2 его смущают: по его логике, без споров и негатива это что-то подозрительно безопасное.

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Ранее мы рассказывали, что у Кодзимы есть флешка с идеями игр на случай смерти. В настоящий момент легендарный геймдизайнер работает сразу над тремя играми.

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