Исторически сложилось, что Rockstar успевает всё закончить в срок, когда у игры есть точная дата релиза, говорит Штраус Зельник.

GTA 6 уже перенесли один раз, и некоторые источники заявляют, что нас ждёт ещё один перенос. Но теперь, когда у игры появилась конкретная дата, 26 мая 2026 года, а не расплывчатое "вторая половина 2025-го", глава Take-Two Штраус Зельник уверяет: ещё одного переноса не будет.

В разговоре с IGN Зельник признал, что переносы - это больно, но подчеркнул, что куда важнее поддерживать команды разработчиков в стремлении к совершенству. И если для этого нужно пожертвовать сроками - что ж, пусть будет так.

Однако на вопрос о том, насколько он уверен в новой дате релиза, Зельник ответил: у Rockstar уже есть привычка не ошибаться, если они назначают чёткий день.

Видео дня

По его словам, как только студия даёт конкретную дату - это почти гарантия, что игра выйдет в срок. И история это подтверждает: Red Dead Redemption 2 тоже переносили, но после анонса октябрьской даты - релиз. То же самое было с GTA 5: весеннее окно пролетело мимо, но финальная дата в сентябре оказалась нерушимой.

Ранее мы рассказывали, что возможно, в GTA 6 впервые в серии появятся дети. Кого-то похожего на ребёнка заметили на одном из скриншотов.

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