Томоширо Нишикадо считает, что ему повезло, ведь он когда он делал свою игру над ним не стоял совет директоров.

Создатель Space Invaders Томохиро Нишикадо считает, что в игровой индустрии снова должно возобладать творчество, особенно в эпоху, когда разработчиков всё чаще заставляют слушать отдел продаж.

В интервью Time Extension ветеран индустрии вспомнил времена, когда игры делались иначе: проще, быстрее и с куда меньшим количеством начальников над головой:

"Мне очень повезло. Я сам придумывал игру, сам её делал и запускал в производство. Не было никаких менеджеров, не было вмешательства сверху. Думаю, это очень важно - дать разработчику возможность сделать что-то самому, а потом уже понять, весело ли это".

По его словам, когда он работал в Taito, проекты, как правило, сразу запускались в производство после завершения, то есть студия почти не тратила ресурсы на многоступенчатые согласования и сложные итерации. Но со временем подход изменился: "Создателей всё чаще просили опираться на идеи отдела продаж, которые предлагали названия и концепты, исходя из их коммерческого потенциала. Потом уже начиналась разработка".

Видео дня

Нишикадо не нравилась такая политика. По его мнению, сначала должна быть готова игра, а потом уже маркетологи должны думать, как её продать.

Ранее бывший глава Playstation рассказал, почему японские игры успешные. При этом копирование приёмов японцев европейскими разработчиками - не гарантия успеха, говорит Шухей Йошида.

Вас также могут заинтересовать новости: