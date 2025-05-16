Несмотря на перенос релиза с осени 2025-го на 26 мая 2026-го, в Take-Two уверены: это достойная инвестиция.

Материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive в своем свежем финансовом отчете раскрыла множество любопытных деталей касательно своих игр, включая Grand Theft Auto 6. Помимо всего прочего, стала известна сумма, которую выделили на разработку песочницы.

Производственный бюджет GTA 6 уже превысил 1 миллиард долларов, что дает ей статус "самой дорогой видеоигры в истории", пишет IGN со ссылкой на компанию. Активная стадия разработки игры началась в 2020 году после успеха RDR2.

Касательно переноса игры, это "личная боль" главы Take-Two Штрауса Зельника. Перенос повредит финансовым результатам в 2025 году, но это "достойная инвестиция, чтобы дать Rockstar время реализовать свое творческое видение без каких-либо ограничений", считает издатель.

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Глава Take-Two уверен в том, что релиз ГТА 6 состоится без дополнительных задержек, как переживают фанаты. Выход запланирован на 26 мая 2026 года. Говоря о том, сколько игра будет стоить на релизе, Зельник подчеркнул, что компания "не намерена подстраиваться под шаги конкурентов, определяя цену". Некоторые уверены, что GTA 6 станет первой игрой, которая будет стоить $100.

Другие факты из отчета Take-Two:

Продажи GTA V перевалили за 215 млн копий. Вся серия GTA продалась в 450 млн копий.

Продажи Red Dead Redemption 2 превысили 74 млн копий, вся серия – 100 млн копий.

До 31 марта 2027 года Take-Two выпустит восемь новых переизданий (порты, ремастеры, ремейки). В отчетности пока указаны только три анонса: Civilization 7 VR, Civilization 7 Switch 2 Edition и Borderlands 4 для Switch 2. Еще пять игр неизвестны. Возможно, это порты GTA 4 и Max Payne 3 для новых консолей + ремейки Max Payne от Remedy.

"GTA 6 – самое ожидаемое развлекательное IP всех времен", считает Take-Two.

Чистая выручка за 2025 финансовый год увеличилась на 5% – до $5,63 млрд по сравнению с $5,35 млрд годом ранее.

Напомним, Rockstar официально перенесла релиз GTA 6 с осени 2025 года на май 2026-го. Вместе с тем компания представила новый трейлер, который установил абсолютный рекорд по просмотрам, опередив фильмы Marvel.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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